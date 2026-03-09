保護猫がこっそり部屋を探検し始めたら、ワンコはどうする…？ワンコの優しさあふれる対応が話題になり、投稿は記事執筆時点で5万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「面白い」「微笑ましい」といった声が寄せられています。

保護猫が部屋を歩いたら…

TikTokアカウント「akitap」に投稿されたのは、ワンコがいる部屋を猫ちゃんがこっそり探検した時の様子です。猫ちゃんはもともと外で暮らしていたのですが、投稿者さんに保護されてお家にやってきたそう。保護から数ヶ月経って、ようやく新しい環境に慣れてきたのか、この日はケージから出てきて部屋の中を歩き始めたとか。

お座りしているワンコの横を、猫ちゃんはそろりそろり…と通過。どうやら猫ちゃんは歩き回っていることがバレていないと思っているようですが、もちろんワンコは気付いてガン見していたそう。

ワンコの対応にほっこり

首を回して猫ちゃんを目で追い、「どうしたらいいんだろう…？」と戸惑いながら静かに様子を見ているワンコ。途中で猫ちゃんがくるりと振り返ると、「見てないよ！」とばかりにパッと目をそらし、気付いていないフリをしたとか。空気を読んだ優しい対応に、心がほっこりします。

そして猫ちゃんが窓辺を目指して再び歩き出すと、ワンコも再びガン見。結局、猫ちゃんがカーテンの向こう側に行って姿が見えなくなるまで、ワンコはそっと見守り続けてくれたそうですよ。微笑ましい光景は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「猫可愛いし、犬優しいw」「ネコちゃんのスローな動き笑」「ワンちゃんの空気読む力、すごい」「静かに見守ってて偉い」といったコメントが寄せられています。

保護犬猫たちの尊い日常

投稿者さんのお家には他にも猫ちゃんがいて、ワンコも猫ちゃんたちも保護された子なのだとか。お家にいる子たちは良好な関係を築いており、ワンコと黒猫ちゃんが並んで寝ている時に、お手々をピタッと合わせていることもあったそう。

きっと投稿者さんがたっぷり愛情を注いで育ててきたからこそ、ここまで仲良しになれたのでしょう。バレないように部屋を歩いていた猫ちゃんも、いつかワンコや他の猫ちゃんたちと仲良くなれるといいですね！

ワンコと猫ちゃんたちの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「akitap」をチェックしてくださいね。

