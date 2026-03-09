圧巻の開幕５戦連発！ 徳島のブラジリアンFWは、なぜゴールを量産できているのか「トニーの存在も大きい」
徳島ヴォルティスは３月８日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST-A）第５節でツエーゲン金沢と敵地で対戦。４−０の勝利を収めた。
先制弾はルーカス・バルセロス。これで開幕から５戦連発だ。なぜここまで快調にゴールを積み重ねられるのか。本人は次のように語る。
「Jリーグにはわりとすぐに慣れることができたかなと思います。昨年からたくさんゴールも奪えていますが、僕ひとりの力ではありません。もちろん僕のシュート力や決定力が影響しているとは思いますが、チーム全体の力があったからこそ、あれだけの決定機を得られ、得点することができました」
頼れる“相棒”もいる。
「チームメイトとのコミュニケーションはもちろんですが、トニー（・アンデルソン）の存在も大きい。彼は僕のプレースタイルを分かっていると思いますし、僕も彼のことを理解している。
“あうん”というほどではないかもしれませんが、お互いがやりたいことを分かっているからこそ、良いコンビネーションが築けています」
続けて、今季から指揮を執るゲルト・エンゲルス監督の存在にも触れた。
「個人的には好きですし、攻撃的な志向も支持しています。プレー面に関しては僕に良い意味で自由を与えてくれています」
昨季にヘッドコーチとして徳島に加わり、今季から監督を務める名伯楽からの信頼も、ブラジリアンストライカーを羽ばたかせる要因となっているようだ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…
先制弾はルーカス・バルセロス。これで開幕から５戦連発だ。なぜここまで快調にゴールを積み重ねられるのか。本人は次のように語る。
「Jリーグにはわりとすぐに慣れることができたかなと思います。昨年からたくさんゴールも奪えていますが、僕ひとりの力ではありません。もちろん僕のシュート力や決定力が影響しているとは思いますが、チーム全体の力があったからこそ、あれだけの決定機を得られ、得点することができました」
「チームメイトとのコミュニケーションはもちろんですが、トニー（・アンデルソン）の存在も大きい。彼は僕のプレースタイルを分かっていると思いますし、僕も彼のことを理解している。
“あうん”というほどではないかもしれませんが、お互いがやりたいことを分かっているからこそ、良いコンビネーションが築けています」
続けて、今季から指揮を執るゲルト・エンゲルス監督の存在にも触れた。
「個人的には好きですし、攻撃的な志向も支持しています。プレー面に関しては僕に良い意味で自由を与えてくれています」
昨季にヘッドコーチとして徳島に加わり、今季から監督を務める名伯楽からの信頼も、ブラジリアンストライカーを羽ばたかせる要因となっているようだ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…