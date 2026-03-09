圧巻の開幕５戦連発！ 徳島のブラジリアンFWは、なぜゴールを量産できているのか「トニーの存在も大きい」

圧巻の開幕５戦連発！ 徳島のブラジリアンFWは、なぜゴールを量産できているのか「トニーの存在も大きい」