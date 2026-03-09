「産まれた〜す」お笑い芸人、第2子誕生を報告！ 「おめでと〜す」「お父さんて言うよりお母さん顔」
お笑いタレントの脳みそ夫さんは3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。第2子が誕生したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】脳みそ夫、第2子誕生を報告
ファンからは「おめでと〜す」「2児のパパ！」「ちっちゃい。。かわいい」「優しいパパさんの顔していますね」「お父さんて言うよりお母さん顔」「ご家族が賑やかになりますね」など、祝福の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「2児のパパ！」脳みそ夫さんは「先日、第二子が産まれた〜す（たこ口） ハピネ〜ス！」と報告し、1枚の写真を投稿。第2子を抱きかかえ、優しくほほ笑んでいます。テレビでは見たことのない、父親の表情です。
約3年ぶりにYouTubeを更新2月14日には約3年ぶりに自身のYouTubeチャンネルを更新し、動画を公開した脳みそ夫さん。『OL聖徳太子 & 脳みそ夫からご挨拶〜す！』と題し、46歳になったことを報告しつつ「お笑い芸人をずっとやり続けたい」と決意を表明していました。気になった人は視聴してみてくださいね。
