ナカバヤシは、磁石を使用したスマートな文具シリーズ「Mag＋o（マグト）」を3月上旬から発売する。

Mag＋o（マグト）シリーズは、磁石を使用したスマートな文具シリーズ。無駄のないシンプルなデザインと磁石の特長を活かした機能で、日常使いからビジネスシーンまで馴染みやすい文具に仕上げした。Mag＋oが、現代のワークスタイルに、ピタッと寄り添う。



「マグネットIDカードホルダー」

「マグネットIDカードホルダー」は、個人情報の「見せる／隠す」をワンタッチで切り替えられるIDカードホルダーになっている。

社内やイベント会場ではカードを表示、人目が気になる移動中や休憩時はフラップを折り返すだけでカードを隠すことができる。折り返したフラップは、本体内蔵のマグネットでピタッと固定するため移動中でもずれにくく、個人情報をしっかりとガードする。

また、休憩中や移動中だけでなく、受付業務や売り場業務、クレーム対応の窓口など、名前を出すことに不安を感じる場面は少なくない。マグネットIDカードホルダーがあれば、名札を外す手間がなく、サッと名前を隠せるため、個人情報（プライバシー）の過度な開示を防ぎ、トラブルを未然に防ぐことができる。

本体と同じ色のネックストラップと、長さの調節が可能なアジャスタークリップが付属している。カードの向きに合わせて選べる、ヨコ型とタテ型の2タイプをラインアップする。

なお、ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器を装着している人は使用しないほしいとののこと。ICカードが使える防磁シート、Mag＋o磁気エラー防止シート（MGT−JIK−01）は4月中旬頃発売予定となる。



「マグネットセット」

「マグネットセット」は、メモやプリントなどをしっかり留められる「オーバル型」、小さなものの掲示に便利な「ラウンド型」、ペンを1本固定できる「ペンループ型」の3種類のマグネットセットになっている。厚さ約3mmの極薄設計のため、インテリアを邪魔せず、メモやレシピ、子どもの作品などをスマートに掲示することができる。



「マグネット付箋ホルダー」

「マグネット付箋ホルダー」は、落ち着いた質感とミニマルなデザインが魅力の付箋ホルダー。75×75mmまでのいつもの付箋を収納することができる。さっと取り出せる使いやすさはそのままに、カバンの中で付箋が折れたり、汚れたりするのを防ぐことができる。



「マグネットノートスリーブ」

「マグネットノートスリーブ」は、ノートの表紙に取り付けることで、付箋やメモ、小物をマグネットで自由に貼り付けられるスマートなノートアクセサリー。同シリーズの「マグネット付箋ホルダー」「マグネットセット」を組み合わせて使えば、限られたスペースを無駄なく使えて、必要な小物をいつも手元にまとめておくことができる。

［小売価格］

Mag＋o マグネットIDカードホルダー（ヨコ型／タテ型）：1650円

Mag＋o マグネットセット／3個入：990円

Mag＋o マグネット付箋ホルダー／スクエア：880円

Mag＋o マグネットノートスリーブ／A5：1760円

（すべて税込）

［発売日］3月上旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp