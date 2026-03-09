元西武監督・辻発彦氏（67）がテレ玉YouTube「ツジハツ!!」に出演。WBC1次ラウンド・オーストラリア戦に登板した2人の投手を高評価した。

辻氏は古巣・西武から参戦している隅田知一郎の投球を「素晴らしかった」と称賛した。

三盗から先制点を奪われた6回無死二塁のシーンは「もっと警戒しないといけない。二遊間も警戒してるよって動き見せなくちゃ」と注目を付けたが、投球自体は称えた。

第2先発として5回から3イニングを投げて2安打無四球7三振。辻氏は「大きな戦力として考えられるんじゃない？真っ直ぐも走っていたし、フォーク、チェンジアップも非常によかった」と、決勝トーナメントでも大事な場面で起用される可能性に触れた。

隅田と同様に決勝トーナメントでの活躍を期待したのが2試合2イニングを投げて無安打5三振の種市篤暉だった。

「種市も素晴らしかった。これで6アウトで5三振か。大勢がホームラン2本打たれて不安あるから絶対点をやれない、三振取りたいって場面で使ってくるのか分からないけど、重要なところの登板になるだろうね」と、緊迫した場面の火消し役に期待した。