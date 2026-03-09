【カービィカフェ カービィバースデー限定商品】 4月1日～5月12日 提供予定

カービィカフェは、全店にて4月1日より「ハッピーバースデー☆カービィ」と、バースデー限定アートの「アートコレクション・オ・レ」の提供を実施する。提供期間は5月12日までを予定している。

カービィは4月27日が誕生日とされており、今回のメニューはその誕生日を記念したもの。「ハッピーバースデー☆カービィ」は丸くカットされたスポンジに色とりどりの果物が重ねられ、ストロベリーソースと思われるソースがたっぷりとかけられている。

「アートコレクション・オ・レ」は目を輝かせたカービィがモチーフ。フォークとスプーンを手にかわいらしく笑う姿が印象的で、飲むのがもったいなく感じる。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.