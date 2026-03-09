フジ、3月で終了「サン！シャイン」後枠は番組制作せず「めざましテレビ」「ノンストップ！」拡大版を放送【フジテレビ改編説明会】
【モデルプレス＝2026/03/09】フジテレビは2026年3月9日、同局にて「フジテレビ4月編成説明会」を実施。3月27日をもって終了する「サン！シャイン」（月曜〜金曜：8時14分〜9時50分）の放送枠について、後番組は制作せず、「めざましテレビ」（月曜〜金曜：5時25分〜8時14分）「ノンストップ！」（月曜〜金曜：9時50分〜11時30分）の枠を拡大して放送すると発表した。
「サン！シャイン」は、谷原章介がMCを務め、武田鉄矢、カズレーザーがスペシャルキャスターを担当する番組。同番組の後枠についてコンテンツ投資戦略局の赤池洋文編成管理部長は「もちろん新番組を置くことも検討したのですが『めざましテレビ』に非常に好調な結果が出ていて、『ノンストップ！』はローカル枠に置いておくのがもったいないほど非常に人気があり、このタイミングで思い切って2つの番組を合体し、挑戦してみようと考えた」と説明した。
なお、拡大時間としては現在5時25分〜8時14分まで放送されている「めざましテレビ」を9時まで拡大し、その後続けて「ノンストップ！」を放送する予定だと明かした。
4月期の改編テーマは「FUJI FUTURE UPDATE」。エンターテインメントの境界線が消え、いつでもどこでも好きなコンテンツと出会える時代に、フジテレビは「テレビ」という枠を超え、ボーダレスに新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへと進化していく。また、コンテンツ戦略として「ヒートMAX」を掲げ、人の心を動かす「熱」を真ん中に置いたコンテンツづくりに挑戦していく。なお、4月期改編率は、全日で24.2％、ゴールデンで37.1%、プライムで40.6％となった。（modelpress編集部）
