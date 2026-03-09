◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝とＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦で対戦する元世界５階級制覇王者で同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が９日、横浜市内のジムで練習を公開。シャドーボクシング、ミット打ち、サンドバッグ打ちを各１ラウンドずつ行い「最終的にリングの中で手を上げられるのは自分だと視覚化できている。最高の自分を見せる」と意気込みを語った。

決戦１週間前の前日も、陣営と焼き肉を食べに行き、カルビなどを堪能した。減量も佳境にさしかかる時期だが、焼き肉が「最高の体調」を引き出す活力源になっているという。

ドネアは「すべては規律と自分自身への理解」と語り、「私のＤＮＡにはハンターの素質があり、お肉の消化にたけている。体の検査もしているが、ＤＮＡレベルで糖質や炭水化物は消化しにくいが、お肉ならスムーズに消化できる。炭水化物や糖質を取っていないのでインスリンの数値が低いまま、脂肪分や塩分を取っても問題なく消化できると理解している」と独自の栄養理論を展開した。

公開練習後は、シャツを脱いでマッスルポーズを決め「焼き肉ボディー！ おいしい焼き肉〜！」と雄たけびを上げるパフォーマンスも見せた。

戦績はドネアが４３勝（２８ＫＯ）９敗、増田が９勝（８ＫＯ）１敗。

試合はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。