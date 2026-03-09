【ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]】 【ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム [浮世絵パッケージVer.]】 【ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]】 8月 発売予定 価格 ガンダム、ストライクガンダム：各1,430円 ウイングガンダム：1,760

「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]」

BANDAI SPIRITSより8月発売予定のガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム/ストライクガンダム/ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]」があみあみなどで予約受付を開始している。

本製品は、「ENTRY GRADE」のガンプラに新規浮世絵パッケージと新規和柄シールが付属した限定パッケージとなっており、ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様で、可動域が広く、自由自在にポージングが決められる。

今回3月9日14時ごろよりあみあみやDMM通販などの一般店舗にて予約受付を開始しており、Amazonでも15時15分ごろより予約開始していることが確認できた。

「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム [浮世絵パッケージVer.]」

「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]」

(C)創通・サンライズ