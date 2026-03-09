

ファジアーノ岡山

サッカー明治安田J1百年構想リーグ WESTの第5節、ファジアーノ岡山は8日、ホームで京都と対戦しました。

前節、PK戦の末に勝利したもののいまだ「勝ち点3」がないファジアーノ。リーグ戦3連勝中の京都を相手に試合を優位に進めますが、なかなか得点に至りません。

ファジアーノは後半20分、ベンチスタートのルカオを投入。すると後半29分、右サイドからのボールに反応したルカオが決定機を作りますが、ここはキーパー正面。

さらに後半35分、相手陣内でボールを奪うと、江坂がフリーのルカオへパス。しかし、ここも決められず……。ペースを握りながらも1点が奪えません。

すると後半39分、クロスが流れたボールを逆サイドの白井が拾うと、このクロスを落として、途中出場の松本が開幕戦以来となる値千金の先制ゴール！ 1万4000人以上が詰めかけたスタジアムを沸かせます。

その後はチーム一丸となって1点を守り抜いたファジアーノ。百年構想リーグで、初めて勝ち点3をもぎ取りました。【ファジアーノ岡山 1-0 京都サンガF.C.】

（決勝ゴール／［28］松本昌也選手）

「ホームは最高の雰囲気で選手を後押ししてくれているので、一つでも多くみんなで喜べるような試合をできるようにチーム一丸となって頑張りたい」