柔道男子６０キロ級で２０２１年東京五輪金メダリストの高藤直寿が９日、所属先のパーク２４本社（東京都品川区）で会見し、現役引退を表明した。

会見終了後には同じ所属の後輩・阿部一二三がサプライズで花束を持って登場。「僕も聞いていなかったです。引退って。長い間お疲れ様でした。出会ったのは中３ぐらいで高藤先輩には柔道もそうですけど、社会人としてもたくさんのことを教わったと思っています。この間の大会もたくさん分析してくれたり、今後もすごくお世話になると思いますが、選手同士ではなく、高藤“コーチ”と五輪３連覇、４連覇と一緒にできたらいいと思います」と思いを直接伝えた。

◇高藤 直寿（たかとう・なおひさ）１９９３年５月３０日、栃木・下野市生まれ。３２歳。６歳で野木町柔道クラブで柔道を始める。神奈川・東海大相模高３年の２０１１年に世界ジュニア選手権優勝。６歳で始め、小中高と世代の全国大会を制覇。東海大相模高３年の１１年に世界ジュニアＶ。東海大を卒業後の１６年からパーク２４所属。同年リオ五輪銅メダル。世界選手権は１３、１７、１８年に金、１４年は銅。２１年東京五輪金。得意は小内刈り。１６０センチ。血液型ＡＢ。