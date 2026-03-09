「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」よりプライズ「Desktop Cute フィギュア 宇崎月～浜辺で水着ver.～」が3月14日から展開
【宇崎ちゃんは遊びたい！ω Desktop Cute フィギュア 宇崎月～浜辺で水着ver.～】 3月14日より 順次展開
タイトーは、プライズ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω Desktop Cute フィギュア 宇崎月～浜辺で水着ver.～」を3月14日より順次展開する。
本製品は、TVアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より、宇崎家の母「宇崎月」の水着姿を、同社のプライズフィギュア「Desktop Cute（デスクトップキュート）」で商品化したもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品の展開日を発表しており、白色のビキニタイプの水着を着た宇崎月の姿を確認することができる。
＼⭐ プライズ登場情報 ⭐／- タイトートイズ (@Taito_Toys) March 9, 2026
TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』の #宇崎月 が
「Desktop Cute(デスクトップキュート)フィギュア」より3月14日(土)から順次登場‼
長髪はクリアパーツを使用しています❣
ヒトデを嫌がる困った表情にもご注目✨
▼取扱店舗https://t.co/0NrL6Ys7fS#宇崎ちゃん pic.twitter.com/hb0uCnBAci
(C)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会