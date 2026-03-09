熊本県警本部の公式Ｘ（旧ツイッター）が９日更新され、ＷＢＣ１次リーグ連勝で決勝ラウンド進出を決めた侍ジャパンを祝福した。

Ｘに「ＷＢＣ、侍ジャパン連勝おめでとうございます 大谷、鈴木、吉田選手のホームランや各選手の活躍、お茶たてポーズ、素晴らしいですね 今後も楽しみです」と投稿。一緒に掲載された電光掲示板には「お茶たてて 心落ち着け ゆとり運転」「交通安全の アーチを描く侍運転手」と侍ジャパンに関連したメッセージが表示されている。Ｘには続けて「３月は引っ越しなどのシーズンですが、心穏やかに、お互いを思いやる運転をお願いします」とのメッセージが掲載された。

この投稿には「これからも、事故が減るような注意を引く表示を期待してます！」などのコメントが寄せられた。

同アカウントは２月に開催されたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで三浦璃来、木原龍一組の「りくりゅう」ペアが金メダルを獲得した際も電光掲示板に「ペアで輝く 反射材と金メダル」「りく路で一りゅうの安全に感動」と表示して快挙を祝福。ネット上で「感動しすぎてこれ観（み）ても泣ける」「仕事早っ！しかもうまっ！」「早速電光掲示板に登場！！」「熊本県警さんの仕事の速さ、金メダル級ｗｗ」「こんな心が温かくなる啓発掲示を見られる熊本県民も羨ましい」「座布団１０枚」と評判になっていた。