◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

先発し4回無失点と好投した菅野智之投手が記者会見で試合を振り返りました。

勝った方がプールCの1位通過となる大事な先発を任された菅野投手。「オーストラリアも勝てば次の準々決勝に進めるので、気合が入ってくると思っていた。立ち上がりだけしっかり0で抑えることを意識していた」と考えていた試合のポイントを明かします。

好投については「キャッチャーやスコアラーの方などの組み立て通りに試合を運ぶことができた」と周囲への感謝を口にしました。

この日は巨人時代の後輩である岡本和真選手がサードで好守備を見せ、菅野投手をもり立てました。「久しぶりに和真が守るマウンドで投げた。『守備は任せてください』と言っていた」と後輩とのやり取りを明かします。

続けて首をかしげながら「でも、多分求められているものは守備じゃないと思う」とチクリ。「もうちょっと打ってくれることを僕も期待している」と、ここまで3試合で1安打と打撃面で苦しむ後輩へ笑顔でエールを送りました。

菅野投手の次回登板は準々決勝以降が予想されます。「まだどこで投げるか言われていない」と話すも、「どこで投げてもしっかり対応する準備をこれからしていきたい。任された場所で今日みたいなピッチングができるようにまたやっていきたい」と決意を表しました。