『声優グランプリ』予約殺到で発売前重版 31年の歴史で4度目！表紙は増田俊樹・アナザーカバーは伊達さゆり

『声優グランプリ』予約殺到で発売前重版 31年の歴史で4度目！表紙は増田俊樹・アナザーカバーは伊達さゆり