【静岡県田方郡函南町】丹那の風を味わう!酪農王国オラッチェの地ビール

静岡県函南町の酪農王国オラッチェは、100年以上の歴史を持つ酪農の里･丹那(たんな)の文化を伝える体験型観光牧場です。こちらでは牛乳やチーズ、バターなど乳製品をたんまり買い込むのがのりぴよの定番ですが、今回はちょっと大人モード。オーガニック原料と箱根山系の地下天然水で造られた無ろ過のクラフト地ビール｢風の谷のビール｣をレポートします!

やってきました!酪農王国オラッチェ



売店には牛乳やチーズなどおいしそうな乳製品がずらりと並び、思わずいつもの“買い込みスイッチ”が入りそうに…。ですが今回はちょっと大人モード。お目当てはラベルがリニューアルしたオラッチェの地ビール｢風の谷のビール｣です。どんなビールなのか、さっそくチェックしていきます!



売店の冷蔵ケースをのぞくと｢風の谷のビール｣がずらりと並んでいました!ピルスナーやヴァイツェン、レッドエール、伊豆エールと個性豊かな4種類のラインアップ。

どれもオーガニック原料と箱根山系の地下天然水で造られた無ろ過のクラフトビールです。ラベルもリニューアルされ、丹那の自然を感じさせるやさしいデザインに。どれから飲もうか迷ってしまいます。

あなたはどれがお好み?4種類のラインアップ

すっきり飲みやすい｢ピルスナー｣

黄金色が美しい｢風の谷のビール ピルスナー｣。すっきりとした飲み口で、クラフトビールの中でも飲みやすい一杯です。オーガニック原料を使用し無ろ過で仕上げられているのも特徴。

実はこのピルスナーは日本で初めて有機ビール認証を取得したビールのひとつです。

フルーティーな香りの｢ヴァイツェン｣

小麦麦芽を50％使用して造られる｢風の谷のビール ヴァイツェン｣。やわらかくフルーティーな香りと、コクのある味わいが特徴です。

ビール特有の苦みがやさしく、まろやかな飲み口なのでクラフトビール初心者にもおすすめの一杯です。

琥珀色が美しい｢レッドエール｣

琥珀色が印象的な｢風の谷のビール レッドエール｣。華やかな香りと、ほんのり香ばしいコクのある味わいが楽しめるプレミアムビールです。

見た目も味わいも少し大人な雰囲気でゆっくり味わいたくなる一杯です。

地元大麦を使った｢伊豆エール｣

地元産の二条大麦を使用して造られた｢｢風の谷のビール 伊豆エール｣。英国風の味わいに仕上げられており、しっかりとしたコクと飲みごたえが楽しめます。

地域の素材を生かしたオラッチェならではのクラフトビールです。

「風の谷のビール」は箱入りセットも販売されており、自宅用にはもちろんお土産にもぴったり。4種類のビールを飲み比べできるので、それぞれの個性を楽しめるのも魅力です。

静岡旅行や伊豆旅行のお土産として持ち帰るのはもちろん、ビール好きのあの方への贈り物にもおすすめ。のりぴよもビール好きの知人へのプレゼントに、しっかり持ち帰りました!

園内レストランで｢風の谷のビール｣を乾杯!





オラッチェの園内レストランでは｢風の谷のビール｣をオーダーして楽しむこともできます。丹那の豊かな自然が育んだ新鮮な食材を使ったメニューがそろい、肉料理をメインにパスタやカレーなどもそろいます。

自然に囲まれた空間で味わうビールはなんだか特別なおいしさ。オラッチェに来たら、ぜひビールと一緒にゆったりランチも楽しんでみてくださいね!

※土日祝 11:00～15:00(L.O.14:30)

丹那の風を感じながら、大人の一杯を

普段は牛乳やヨーグルト･チーズなど乳製品をたんまり買い込むのりぴよですが、今回はちょっと大人モードで地ビールを楽しみました。オーガニック原料と箱根山系の地下天然水で造られた｢風の谷のビール｣は自然の恵みを感じるやさしい味わい。

丹那盆地を吹き抜ける風やゆったりとした空気を感じながら味わう一杯は格別です。オラッチェを訪れたら、ぜひ｢風の谷のビール｣で丹那の風を感じながら乾杯してみてくださいね!

酪農王国オラッチェ

静岡県田方郡函南町丹那349-1

055-974-4192

平日 10:00～16:00

土日祝 9:00～17:00

水曜定休