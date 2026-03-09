［東日本大震災１５年］

東京電力福島第一原発事故で発生した除染土の最終処分場選定に向け、政府は放射能濃度の低い土の再利用を全国で進める。

公共事業などで利用して最終処分量を減らす計画だが、再利用先を確保するためには、安全性の周知と理解醸成がハードルとなる。

線量は安全基準内

福島県内で出た除染土を一時的に保管する中間貯蔵施設（大熊町、双葉町）。その敷地内の建屋（広さ約８５００平方メートル）には、ブルーシートに覆われた約６００立方メートルの土が２メートルほどの高さに積まれていた。公共事業などで再利用する土で、環境省の担当者は「人が近づいても健康に影響がないレベル」と説明する。

除染土は２０４５年３月までに、県外に整備する最終処分場で埋め立て処分する計画だが、保管総量（約１４２０万立方メートル）の４分の３を占める１キロ・グラムあたり８０００ベクレル以下の土は「復興再生土」として再利用する。建屋はその準備作業を行う施設で、土の搬出時に大型霧吹きで水をかけて飛散防止処置をしたり、袋詰め作業を行ったりする。

同省は道路の造成などに使っても、作業員の被曝（ひばく）線量は国際的な安全基準内の年間１ミリ・シーベルト以下で、周辺住民らへの影響はさらに低いとする。再利用先は道路や防潮堤、海岸防災林の盛り土などを想定している。

福島県内ではこれまで、除染土の安全性を確認する実証事業が行われてきた。中間貯蔵施設では、盛り土に除染土を使った道路を造成。除染土を通常の土で覆って舗装し、空間線量率を比較した結果、造成前後で大きな変化はなかった。

飯舘村長泥地区でも１８〜２４年度、除染土に通常の土を約５０センチかぶせて米や野菜、花などを栽培してきた。収穫された食用作物の放射性物質濃度は最大でも１キロ・グラムあたり４・７ベクレルで、いずれも国内の基準値（１キロ・グラムあたり１００ベクレル）を大幅に下回った。区長の高橋正弘さん（６４）は「安全性への不安もあって当初は抵抗があったが、住民の協力で実証事業が進んだ。正しい理解が全国に広まってほしい」と訴える。

北海道大の大沼進教授（環境社会心理学）は「ＳＮＳでの幅広い情報発信に加え、学校での意見交換や市民討論会などの対話の場を通じて関心を高めることが重要だ」と指摘。再利用については「住民に早い段階で正しい情報が行き渡るように、自治体側と情報共有を徹底する必要がある」としている。

中間貯蔵用地、８割は民有

中間貯蔵施設の敷地約１６平方キロ・メートルのうち、８割の約１２・７平方キロ・メートルは民有地だった。住民らは苦渋の決断で国に土地を明け渡し、古里に思いを残しながら避難生活を続けている。

双葉町に自宅があった田中信一さん（７５）は当初、土地を手放すことに迷いもあったという。だが、孫が通う学校の校庭に除染土が置かれているのを見て、「子どもたちをこんな環境に置いてはいけない」と売却に応じた。「復興のために土地を提供した住民たちの思いをくみ、県外最終処分の約束は必ず守ってほしい」と訴える。

大熊町に実家があった門馬好春さん（６８）は、国が提示した借り上げ条件に納得がいかず、今も用地交渉を続けている。国には「まずは処分場の選定を先に進めるべきだ」との思いもある。

古里での暮らしは忘れがたく、「春にタケノコ、秋にはキノコをとり、自然と共生した生活を送っていた」と懐かしむ。再び大熊に戻る日を思い描き、「古里でもう一度、米作りをすることが願いだ」と話した。

７県に一時保管

福島第一原発事故では、大量の放射性物質が広範囲に拡散し、福島県外でも除染作業が行われた。岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の７県では約３３万立方メートルの除染土が計約２万９０００か所に一時保管されている。

県外の除染土は、放射性物質汚染対処特措法の基本方針に基づき現地で処分する決まりで、環境省は昨年３月、除染土を通常の土で３０センチ以上覆って埋め立てる処分の指針を公表。処分地では、空間線量率を測定して管理することを求めた。

約１万８０００立方メートルの除染土を保管してきた岩手県一関市は、今年１月から処分に着手。一部を多目的競技場など２か所に埋め、来年度以降も市有地で処分を進める。周辺住民からは「放射性物質が雨などで流れ出ないか」といった声もあったが、市の担当者は「安全性を説明して理解が得られた。ようやく処分のめどが立った」と語る。

約１万５８００立方メートルの除染土が残る宮城県丸森町は、町内４３か所に点在していた保管場所を１か所に集約し、処分候補地の選定も終えた。地権者１４人と土地の買い取り交渉に入るが、町の担当者は「住民の中には不安の声もある。本来は町外で処分することが望ましい」と話す。

住民への配慮から処分に慎重な自治体もある。茨城県守谷市では、約１万１７００立方メートルの除染土を２７０か所の民有地や市有地に保管している。市は「除染土を動かすことに住民から様々な反応が予想される。しばらくは様子見になるだろう」としている。

最終処分

除染で出た除染土や廃棄物（草木など）を最終処分場に埋め立てる際に、環境省は４案を検討している。〈１〉土の容量を減らさず、そのまま処分する〈２〉土をふるい分けて濃度別に分ける〈３〉ふるい分けした上で、熱処理を加えて灰にする〈４〉ふるい分けと熱処理で出た灰を水で洗浄する――方法だ。

最終処分量は〈１〉が約２１０万〜３１０万立方メートルで、処分場の面積は約３０〜５０ヘクタールを想定。〈４〉の場合、処分量は約５万〜１０万立方メートルまで減り、面積も約２〜３ヘクタールに抑えることができる。

一方、１キロ・グラムあたりの放射性物質濃度は〈１〉が数万ベクレル程度だが、〈４〉では最大で数千万ベクレル程度まで高くなり、処理コストも増える。濃度が高くなる〈３〉と〈４〉では、コンクリート構造の容器に入れた上で埋め立て処分を行う必要がある。

◇

