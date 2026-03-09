ユーチューバー・ヒカル（34）が9日、公式X（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースするブランド「ReZARD」に新メンバーが加わったことを明かした。

「紅白出場にも出た元アイドルを雇いました」と書き出したヒカル。「YouTubeを見ている方は知っていると思いますが、ReZARDの社員として元アイドルのまなふぃを雇いました」と報告して、元日向坂46の「まなふぃ」こと高瀬愛奈が「ReZARD」の広報担当になったことを伝えた。

「芸能人やスポーツ選手って、どうしても『現役の時間』が中心に見られがちですが、実はその後のキャリアの方が長いです。トップで活躍していた人ほど、セカンドキャリアってすごく重要だと思っています。現役のときに積み上げた経験や知名度をどう活かしていくか？そこに新しい価値が生まれるので、とても大切なことです」とコメント。

「今はSNS戦国時代。企業もブランドも、ただ商品を作っているだけではなかなか届きません。どれだけいいものを作っても、『伝える力』がないと埋もれてしまう。だからこそ、出演側になれる人の価値はこれからもっと高くなると思っています。カメラの前で話す力、空気を作る力、そして人に見てもらう力。そういう経験を持っている人がブランドの中にいることはかなり大きいです」と採用に至った理由を説明。「今回ReZARDに入ってくれたのも、そういう意味ですごく面白い挑戦だと思っています」とした。

「そして今回、シャンプーのまなふぃバージョンの新しいLPを本人に作ってもらいました。かなりいい仕上がりになっているのでぜひ見てみてください」とアピールして「元アイドルがここまでのモノを仕上げるまで成長しました」と締めくくった。

高瀬の活動にファンは「LPやデザイン、SNS動画投稿やライブもやっていて、表も裏もこんなに柔軟にこなせるなんて」「多分同じ女性でもこういう雰囲気（好感度）を出せるのは違った経験を持っていることが強みでもあるのかな」「セカンドキャリアで、出演側もしつつ裏の業務もこなすまなふぃがすごすぎる」「最強の仲間。まなふぃかっこいい！」などのコメントが寄せられた。