俳優の岡田将生さん（36）が3月8日までにインスタグラムを更新。女優の妻・高畑充希さん（34）の第一子出産後初の投稿となる岡田さんの最新ショットが話題となっています。



岡田さんは、「わたくしはパリが好きだ」とコメントし、観光中の写真をアップ。写真では、青空を背景にした全身ショットや、エッフェル塔の前でのショット、彫刻前での自撮りショットなど、お気に入りの旅先でリラックスする岡田さんの姿がみられます。



SNSでは、「奥様も大好き 最高の1122ですね」「お子様おめでとうございます」「わたくしは岡田将生が好きだ」「笑顔でパリを楽しんでいる岡田将生が大好き」「パリも岡田将生さんが大好きだ」「盛る気ない顔もかっこよ」「こんな素敵なパパがいるなんて」「自撮り慣れてなさそうなの可愛すぎる！笑」「自撮りのアングルが上手じゃなくてかわいい」などのコメントがありました。



岡田さんは、2024年11月19日に高畑さんとの結婚を発表。25年2月には高畑さんと訪れたパリでの仲睦まじい夫婦ショットを投稿し、話題となりました。26年1月28日に第一子誕生を報告しています。