充実装備の新型モデル「Fazzio（ファツィオ）」とは

ヤマハ発動機（以下、ヤマハ）は、2026年4月24日より、原付二種クラスの新型ファッションスクーター「Fazzio（ファツィオ）」を発売します。

このモデルは、“Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear（機能性とファッション性を兼ね備えた普段着のようなシンプルでカジュアルな移動具）”というコンセプトのもとに開発されました。

これまでヤマハが展開してきたスポーティな原付二種スクーターとは一線を画し、よりスタイリングを重視した一台として企画されており、「実用的で長く飽きの来ないシンプルなデザインながらも、さりげなく自己表現したい」という現代のニーズに応えるモデルに仕上げられています。

デザインコンセプトは“Hello, Simple”で、流行に左右されず、ライフスタイルを楽しむ「余白」を感じさせる、シンプルで末永く愛されるデザインを目指しています。

モダンなスタイルの軽量ボディには、排気量124ccの空冷BLUE COREエンジンが搭載されており、“走りの楽しさ”と優れた“燃費・環境性能”を両立。56.4km／Lの優れた燃費性能を発揮します。

このモデルの特筆すべき点は、ヤマハの国内モデルとして初めて採用された「パワーアシスト機能」です。停止状態からの発進時、スロットルを大きく、あるいは素早く開けると、スタータージェネレーターがモーターとして機能し、最大約3秒間にわたりエンジンの駆動力を力強くアシストします。これにより、登坂路や2名乗車時でもストレスのないスムーズな加速を実現します。

この先進的な機能は、静粛なエンジン始動を可能にする「Smart Motor Generator System」によって実現されました。同システムは、燃料消費を抑制する「Stop & Start System」にも貢献しており、信号待ちなどで自動的にアイドリングを停止し、スロットルを回すだけで静かに再発進します。

エクステリアは張り出しを抑えたシンプルな面構成で、街中の走行にも自然にマッチします。ヘッドランプやテールランプ、メーターパネルからカラビナ型フックに至るまで、各部のディテールがオーバル（楕円）モチーフで統一されており、一目でファツィオと認識できる象徴的なアイコンとなっています。

日常での実用性も高く、車両重量は97kgと軽量なため、取り回しや押し歩きも軽快です。シート高は765mmで、足を下ろしやすいシート形状と相まって良好な足つき性を確保しています。

このほかにも、キーを取り出す手間が省けるスマートキーシステム、ジェットヘルメットも収納可能な容量19.1Lのシート下収納、USB充電ソケット、スマートフォンと連携して着信通知や燃費管理ができる専用アプリ「Y-Connect」への対応など、日々のスクーターライフを快適にする機能が充実しています。

カラーバリエーションは全4色で、彩度を抑えたリラックス感のあるニュアンスカラーの“リーフグリーン”、シンプルなボディデザインを引き立てる個性的な“ライトブルー”、柔らかな印象でどんなスタイルにも合わせやすい“パステルイエロー”、そしてブラックメタリックのボディに鮮やかなデカールが映え、ストリートファッションにクールにマッチする“ブラック”が用意されています。

また、ヘッドランプカバーなどは別売りのアクセサリーで手軽にカスタマイズでき、オーナーの好みに合わせて個性を表現する楽しみも提供します。

Fazzioの価格（消費税込）は36万8500円となっています。