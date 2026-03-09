Kroiが、UKアシッドジャズ界の巨匠 INCOGNITOをプロデューサーに迎えた新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」のティザー映像を公開した。

（関連：【映像あり】Kroi、INCOGNITOをプロデューサーに迎えた新曲「Kinetic」ティザー映像）

同映像では、INCOGNITOのリーダー Blueyが所有する『Colibri Sound Recorders』で行われたレコーディングの様子を収めたものだ。楽曲の一部を聴くことができるほか、Blueyによる語りが含まれている。

また、あわせて楽曲のジャケットを公開。同ジャケット写真は、Pigbankがジャケットデザインを手がけ、楽曲の世界観が視覚的にも表現されている。

同楽曲は、90年代からUKジャズファンク／アシッドジャズシーンを牽引したINCOGNITOのリーダー Bluey によるプロデュース作品。Kroiにとって音楽的なルーツの1つでもある巨匠との国境と世代を超えたコラボレーションが実現した。

（文＝リアルサウンド編集部）