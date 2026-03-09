カバーは、同社が運営する『hololive OFFICIAL CARD GAME』において、ソニーが開発中の「トレーディングカードゲームセンシングシステム」（以下、TCGセンシングシステム）を用いた初の実証実験を実施したことを発表した。

本取り組みは、2月28日のYouTubeでのオンライン配信、および3月6日～8日に開催された『hololive SUPER EXPO 2026』のステージイベントにおいて実施された。アナログのトレーディングカード対戦にデジタル演出を融合させた対戦体験が披露されている。

TCGセンシングシステムは、ソニーが開発中のセンシング技術（特許出願済）を活用したシステムで、スマートフォンやタブレットのカメラを利用して盤面を認識する。2次元バーコードやRFIDといったカードへの加工を必要とせず、カードの種類や対戦状況を即座に認識できる点が特徴だ。カード効果発動時のCG演出や、試合進行に応じた解説を自動でスクリーンに表示することが可能となる。

『hololive SUPER EXPO 2026』のステージイベントでは、会場の観客とオンライン視聴者の双方に向け、大画面でのデジタル演出を交えた対戦が披露された。

また同システムはオンライン・オフライン対戦の双方に対応する。離れた場所にいるプレイヤー同士でも、互いの盤面をデジタルデータとして共有することで、実物のカードを使いながらオンライン上で対戦できる。デジタル演出やガイダンスの自動表示により、ルールの学習支援やプレイエラーの防止にも活用される想定だ。

今後の展開として、対戦相手のマッチングに関する課題への解決策としてAI対戦の提供が予定されている。また、センシング技術を活用した対戦結果の振り返り機能や、世界中の対戦を観戦・閲覧できる仕組みの実現も目指しているという。

（文＝リアルサウンド編集部）