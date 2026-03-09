四国地方、九州北部地方、九州南部・奄美地方では「この時期としては10年に1度程度」の著しい高温となる可能性 3月19日頃～ 気象庁発表 全国の天気を地方ごとに
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は９日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
■四国地方
高温に関する早期天候情報（四国地方）
令和８年３月９日１４時３０分
高松地方気象台 発表
四国地方 ３月１９日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
四国地方の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気が流れ込みやすいため高く、１９日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して
ください。
■九州北部地方（山口県を含む）
高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））
令和８年３月９日１４時３０分
福岡管区気象台 発表
九州北部地方（山口県を含む） ３月１９日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
九州北部地方（山口県を含む）の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気が流れ込みやすいため高く、１９日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■九州南部・奄美地方
高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）
令和８年３月９日１４時３０分
鹿児島地方気象台 発表
九州南部 ３月１９日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
九州南部の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気が流れ込みやすいため高く、１９日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
