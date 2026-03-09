川春花の開眼ドリルは、9番アイアンのハーフスイング！ ポイントはタテ振りだった
アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。2025年の番組の中から、ツアー5勝を誇る川春花のスイング作りのコツを一部紹介したい。
【連続写真】両手を高く上げて真下に沈み込む 川のアイアンスイング
◇ ◇ ◇私が練習でよく使うクラブは9番アイアンです。高校時代にゴルフ部で打球練習するとき、小さなバッグに何本か入れて持って行くのですが、基本的にずっと9番アイアンを入れていました。そんなすごく深い理由ではなくて、なんとなくそれがベースになっていったんです。ロフトや長さ的にちょうどいい長さなのかもしれません。9番アイアンの距離が来ると「よーし来た」と思うこともあります。お守り的な存在ですね。9番アイアンでは特にハーフスイングの練習をよくします。コントロールショットが今の課題なので、それを9番アイアンで練習しています。ボール位置は基本的に真ん中、アゴの位置くらいに置きます。注意しているのは、ヨコ振りにならないようにすること。ヨコ振りになると球が曲がるので、タテ振りに振れるように注意していますね。コントロールショットのときは、普段だったら左足で地面反力を使って飛ばすんですけど、それはやらないで打っています。左足をあまり踏み込まずに、下半身は緩やかな動きを心がけています。それでラインがそろうように打つ練習をよくしていますね。■川春花かわさき・はるか／ 2003年生まれ、京都府出身。ダイナミックかつ効率的なスイングで国内ツアー通算5勝を挙げる。村田製作所所属。◇ ◇ ◇●佐久間朱莉のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『女王佐久間朱莉のアイアンが曲がらない理由 トップで一度止まってからヘッドを緩やかに入れる！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
