［東日本大震災１５年 記者の記憶］＜３＞中部支社 前田遼太郎

１月末。

名古屋市から新幹線と在来線を６時間以上乗り継ぎ、５年ぶりに岩手県陸前高田市を訪れた。「しばらく！」。出迎えてくれた吉田寛さん（４８）の変わらない笑顔を見たら、移動の疲れも吹き飛んだ。

電器店「ヨシダムセン」を営む寛さんは、２０１１年の東日本大震災の津波で店舗兼自宅を流され、妻・真紀子さん（当時３３歳）と次男・将寛君（同５歳）、母・静子さん（同７２歳）を失った。当時９歳だった長男・芳広さん（２４）との２人で生活を再建していく姿を、１１年から２１年まで続いた社会面の連載「３・１１の記録 家族」で伝えてきた。

連載終了後も２人とは東京や仙台市で会うなどしていたものの、陸前高田を訪ねるのは２１年以来だった。津波で流された土地はかさ上げされ、新たな道路も整備されたが、一帯には空き地が広がる。被災したかつての住民の多くが今も戻らないためで、５年前に見た光景とほぼ変わりない。

「昔は期待していたけど、もう戻る人もいないだろうな」。寛さんは諦めた様子で話した。

寛さんは近年、大きな変化があった。父と同じ電気工事士として宮城県で働く芳広さんが２４年に妻の菜々実さん（２８）と結婚し、初孫となる長女の椿ちゃん（１）が生まれた。

寛さんとともに芳広さん宅にお邪魔した。すっかりパパが板についた芳広さんは、椿ちゃんに「かわいい」と繰り返す。寛さんが椿ちゃんをうれしそうに抱きかかえ、「じいじ、まだ若えから運動会で一緒に走れっぞ」と自信満々に話すと、「一緒に走るのは親でしょ」とみんなから一斉に突っ込まれた。椿ちゃんを中心に、一家に笑顔があふれる。

取材を始めた時に独身だった私も、結婚して２児の父となった。次男が将寛君と同じ５歳になった時、ふと家族構成が寛さん一家と同じだと気づいた。そのとき、妻と子、母の３人を同時に亡くした寛さんの絶望がどれほどのものだったか、初めて実感を持って想像できた気がした。

悲しみに打ちひしがれながらも前を向く寛さんの姿を紙面で伝えようと話を聞き続けたが、「わかったつもり」にすぎなかったこともあるだろう。ただ、家族の笑顔に囲まれた椿ちゃんを見て、新しい命が生まれた時の喜びは「わかる」と自信を持って言える。

「孫が生まれて、今が一番幸せだ」。一時は家族連れを見ると悲しくなると口にしていた寛さんが、そう語った。「もっと喜んでいるのは真紀子さんかもしれませんね」と応じると、寛さんはうれしそうにうなずいた。

まえだ・りょうたろう ４５歳。甲府支局や東京本社社会部を経て、現在は中部支社のデスクを務める。