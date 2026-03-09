9日から、緊急避妊薬のジェネリック医薬品（後発品）「レソエル72」が薬局やドラッグストアで販売されます。

「レソエル72」は、避妊に失敗した場合などに、女性が性行為から72時間以内に1錠服用すると、81％の確率で妊娠を防ぐとされる緊急避妊薬です。価格は税込6930円で、年齢制限はなく、親などの同意なしで購入できます。

ただし、すべての薬局などで販売されるわけではありません。研修を受けた薬剤師がいることや、購入者のプライバシーに配慮した対応（個室やついたての設置など）ができることなどの条件を満たした薬局・ドラッグストアに限られて販売されます。

■LINEで事前チェックも

販売元となるアリナミン製薬が提供する健康情報LINE公式アカウントでは、薬局に来店する前にLINE上で「適正使用のためのチェックシート」に回答でき、薬局での滞在時間を短くする助けになるということです。また、取扱店舗の検索や相談窓口の案内など、購入を希望する人が必要な情報にアクセスできるようになっています。

LINEの通知画面には製品名や「妊娠」「避妊」といった言葉が表示されない設計となっているほか、個人情報の入力も不要で、プライバシーへの配慮もされているということです。

■不安要素は「服用後の体調」や「費用面」に加えプライバシーへの懸念も

アリナミン製薬が行った調査によりますと、緊急避妊薬の購入時に不安や抵抗を感じる点について最も多かったのは、「服用後の体調の変化」で37.9％、次いで「費用面」が34.5％でした。

このほか、薬剤師が男性である場合への不安や、購入しているところを人に見られたくないといった、心理的な安全性に関わる懸念も多く挙げられたということです。

緊急避妊薬の認知に関しては、約9割が認知していたものの、その半数近くが「何となく聞いたことがある」レベルにとどまり、理解が十分に広がっていない実態も明らかになりました。

アリナミン製薬の担当者は、「正しい知識と理解が社会全体に広がることが不可欠だ」としたうえで、「誤解や不安を軽減するための啓発活動や情報発信に継続的に取り組んでいく」としています。

なお、同じ有効成分を含み、効能や用法・用量が同じ先発品の「ノルレボ」（第一三共ヘルスケア）は、先月2日から購入できるようになっています。