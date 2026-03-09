【仰天野球㊙史】#44

【仰天野球㊙史】甲子園“ラッキーゾーン”誕生秘話 「ファンが湧くのは本塁打」若林忠志は監督就任に条件を付けた

上海でボロ儲け、芸者置き屋の旦那、闇屋の親分……。こんな人物がプロ野球3球団で監督を務め、しかも優勝した。小柄だが、江戸っ子できっぷがいい。付き合いは経済人から政治家、芸能界、それに街のボスとやたらと広かった。

その名は小西得郎。プロ野球がセ・パ2リーグになった1950（昭和25）年、松竹ロビンスをセ初優勝に導いたことで知られる。実は混乱時代に“顔”を使ってさまざまな出来事にかかわり、裏面史では「稀なるフィクサー」。ロシア文学専攻の京都帝国大学（現京都大）の教授を父親に持つ秀才だった。

難関の第三高等学校に合格したものの、「野球がやりたかった」と明大へ。第8代主将として神宮でプレーした。

卒業して造船会社に勤めたのも束の間、退社すると友人と上海へ渡り、本人によれば「よからぬ商売」で大儲けしたそうである。

帰国後、その資金で東京・新橋のビルの一室で合金などを扱う会社を立ち上げた。進駐軍の物資販売に絡み、自ら「闇屋の親分みたいなもの」。戦後のことである。

この事務所が戦前からの野球関係者、戦争帰りの野球人たちのたまり場となって、知恵を出し合い、プロ野球発展の起爆の役割を果たした。

当時は、「野球ビジネス」に関心を持った企業家が少なくなかった。小西は戦前、花街神楽坂の芸者置き屋の旦那だった頃に各界と付き合いが生まれていた。歌舞伎界の大立者で野球好きの6代目菊五郎から「得ちゃん、球団を持ちたいってのがいるんだ」と相談され、「野球は儲かりませんよ」との忠告にもかかわらず、「儲からなくてもいいよ」と乗り出したのが、松竹創業者の大谷竹次郎だった。

大阪・船場の田村駒治郎が持つ大陽ロビンス（太から大に変更）が経営難となり、その融資先が松竹。監督、コーチをどうするか。当初の構想は、「田村駒」の夫人が慶大ファンだったことから慶大OBの浜崎真二を監督に据え、コーチには水原茂。いずれも小西の画策だった。ところが、浜崎は阪急に入り、水原は巨人から「戻せ」の指令。50年1月のキャンプに監督おらず、という異常状態だった。

チームは寄せ集めだが、実力を兼ねた豪傑がそろった。初めて1試合4本塁打を記録した“神主打法”こと岩本義行と驚異の51本塁打を放った小鶴誠。八幡製鉄から売り込んできた大岡虎雄は、“八幡の虎”と呼ばれた男だ。個性豊かな彼らが、監督不在でまとまるわけがない。明大の後輩の岩本がキャンプ地の岡山から小西のもとへ飛んできて「オヤジさん、監督やってくれ」と懇願した。

「オレは監督なんてやる気はなかったんだ。だって金に困っちゃいなかったからな。が、チームづくりに関わったことを持ち出されて引き受けた」

小西の述懐だ。

粋筋から勝負の世界へ。“水爆打線”でぶっちぎり優勝したのだが、1年で退団。「田村駒がさ、なんで日本シリーズ（対毎日）に負けたんだ、と言いやがったから辞めてやった」。この粋人小西、のちに解説者として大ブレークする。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）