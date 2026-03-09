【大人気連載プレイバック】#60

【すべては野村ヤクルトが…】未経験なのに…突然の二塁起用に「はい」としか言えず

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの宮本慎也氏について綴られた、ヤクルトの黄金期を支えた飯田哲也氏による「すべては野村ヤクルトが教えてくれた」（第10回=2020年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

自分にも厳しいが、人にも厳しい。それが宮本慎也（49）です。

守備に関しては入団時から折り紙つきで、センスも抜群。ただ、バッティングは非力で、当初は「あとは打つ方さえしっかりしていれば……」なんて声がチーム内でもありました。

そんな宮本がプロ18年目の2012年に2000安打を達成。これは類いまれな野球センス……ではなく、ひとえに流した汗のたまものでしょう。自分が成長するためにはどんな努力も惜しまず、コツコツと地道に積み重ねてきた。その分、他人に求めるものも厳しい。

僕は宮本が引退したあと、「飯田さんがもっと練習をしていれば、もっといい選手になったと思いますよ」なんて言われたことがあります。

宮本が言うことには、「僕が入団したとき、飯田さんと古田さんは『本当に凄い』と思った」そうです。だからこそ、もっと練習していれば……という気持ちだったのでしょう。

確かに、僕はどちらかといえば、センスでやっていたような人間。いやいや、自分なりに努力はしてきたつもりですが、どうも宮本の目には物足りなく映っていたようで……。

宮本が自分にも他人にも厳しいのは、野村監督同様、「勝ちたい」という気持ちが人一倍強いからです。勝ちたいのは野球選手なら誰しも思うことですが、それが逆に他の選手へのプレッシャーになったり、煙たい存在になったこともあるかもしれません。

彼は昨年限りでヘッドコーチを務めていたヤクルトを退団。オフに会ったとき、「飯田さん、僕は厳しすぎますかね。勝ちたいという気持ちが強すぎて、選手への要求も厳しいんですかね……」と、胸の内を吐露していました。

僕も十数年コーチをやらせてもらった経験から「今の子は怒るだけじゃダメなんじゃないか」と返し、「野村さんの野球を継承していこうよ」と話しました。

野球選手といえど、今の若い子は怒られ慣れていない。怒っただけで拒否反応を示し、「このコーチには近づかないでおこう」となる選手を何人も見てきました。かといって甘やかしてもいけない。厳しいことはいいことですが、コーチも我慢が肝心なんです。

宮本もいったん現場を離れて、新たな選手への伝え方、接し方を自分なりに考えるはずです。将来は間違いなく、いい監督になる人材。いつか必ず、ヤクルトに戻ってこなければいけない人間だと思っています。

▽いいだ・てつや 1968年5月、東京都調布市生まれ。千葉県の拓大紅陵高を経て、86年ドラフト4位で捕手としてヤクルト入団。日本一と称された中堅守備と俊足を生かした打撃でヤクルト黄金期を支えた。2006年に楽天で引退。07〜13年はヤクルトで、15年から昨季までソフトバンクでコーチを務めた。現役通算1505試合で1248安打、363打点、48本塁打、234盗塁、打率.273。ゴールデングラブ賞7回（91〜97年）、92年盗塁王。日本シリーズ優秀選手賞2回（92、93年）。

◇ ◇ ◇

