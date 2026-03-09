りくりゅうペア「私たちの拠点カナダに帰ります！」 三浦璃来＆木原龍一が2ショット添え出国を報告
ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が8日、共同でそれぞれのインスタグラムを更新。「私たちの拠点カナダに帰ります！」と報告し、2ショット写真などをアップした。
【写真】「私たちの拠点カナダに帰ります！」そろって報告する“りくりゅうペア”三浦璃来＆木原龍一
記憶にも記録にも残る活躍を見せた2人は、先月24日にTEAM JAPANのメンバーと共にイタリアから帰国。その後は、そろって会見を行ったり、テレビ出演でインタビューに応えたりと、祝福を受けながら寄せられた応援への感謝を伝えていた。
この日の投稿では、2人の練習拠点であるカナダへ向け出国すると報告。搭乗するエア・カナダ（AIR CANADA）から似顔絵が描かれた特製ケーキやヘラジカらしき動物のぬいぐるみをプレゼントしてもらったことを写真で伝え、「エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」と感謝を伝えた。
コメント欄には「たくさんの感動ありがとうございました」「テレビでたくさん『りくりゅう』を拝見できて嬉しかったです」「忙しい毎日だったと思うのでしっかり休んでください」「お2人がカナダにいてもずっと応援し続けます!!!」「どうぞお気をつけてお帰りください」など、さまざまな声が寄せられている。
