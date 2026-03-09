のんびり暮らすゲームで「時間が足りない…！」 あつ森・ぽこあ・トモコレ…2026年は生活ゲームの当たり年
釣りをしたり、畑を育てたり、住民と交流したり。のんびりした生活を楽しめる“スローライフゲーム”は、忙しい日常を忘れてリラックスできるジャンルとして人気を集めている。そんなスローライフゲームだが、2026年はまさかの“大豊作”。『あつまれ どうぶつの森 Switch2 Edition』を皮切りに、『ぽこあポケモン』や『トモダチコレクション わくわく生活』など、生活系ゲームの新作が続々登場する。本来は“のんびり遊ぶゲーム”のはずなのに、やりたいことが多すぎてむしろ忙しい…？2026年のゲーム界を盛り上げる、注目のスローライフゲームを紹介する。
■スローライフゲームとは？
スローライフゲームとは、戦闘やクリアを目的とするゲームとは異なり、日常生活のような体験を楽しむゲームジャンルのこと。釣りや農業、家づくり、住民との交流など、現実の生活に近い要素をゲームの中で体験できるのが特徴だ。プレイヤーは自由に時間を使いながら自分のペースで生活を作り上げていくことができ、島を開拓したり家具を集めたり住民と仲良くなったりと、特定のゴールがなくても楽しめる“癒やし系ゲーム”として人気を集めている。また、季節イベントやキャラクターとの交流など毎日少しずつ遊びたくなる仕掛けが多いのも魅力で、忙しい日常の合間にプレイすることで、まるで別の世界で暮らしているかのような体験を味わえる。
■あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition -Switch2
無人島に移住し、どうぶつたちと自由気ままな生活を楽しむ人気スローライフゲーム。Switch2 Editionでは、島づくりや家具配置、住民との交流といったシリーズの魅力はそのままに、より快適なプレイ環境で楽しめるようになっている。プレイヤーは釣りや虫取り、DIY、イベント参加などを通して島を発展させながら、自分だけの理想の暮らしを作り上げていく。リアル時間と連動する季節イベントや住民との会話など長く遊び続けられる仕組みも魅力で、のんびりした島生活のはずが家具集めや島クリエイトに夢中になり、気づけば時間を忘れて遊んでしまうプレイヤーも多い人気シリーズだ。
●おすすめポイント
・自由度の高い島づくりが楽しめる
・どうぶつたちとの交流が癒やし
・季節イベントなど長く遊べる要素が豊富
■ぽこ あ ポケモン -Switch2
ポケモンの世界でのんびりとした生活を楽しめるスローライフゲーム。プレイヤーはポケモンたちと協力しながら島を開拓したり、素材を集めて家具や道具をクラフトしたりと、自由な生活を送ることができる。畑で作物を育てたり家具を配置して家をカスタマイズしたりと生活要素が充実しているほか、ポケモンたちと交流しながら街を発展させていく楽しさも魅力。これまでのポケモンシリーズとは異なる“生活重視”のゲーム性で、ポケモンたちと一緒に暮らすような感覚を味わえる作品となっている。
●おすすめポイント
・ポケモンと一緒に生活できる新感覚ゲーム
・クラフトや農業など生活要素が豊富
・街づくりや家具配置も楽しめる
■トモダチコレクション わくわく生活 -Switch
自分や友人に似せたキャラクター“Mii”を作り、彼らの生活を見守るユニークなシミュレーションゲーム。シリーズ最新作『わくわく生活』では、Miiたちの暮らしがさらにパワーアップして登場する。島に住むMiiたちは恋愛をしたりケンカをしたり悩みを相談してきたりと、まるで本当に生活しているかのように自由に行動する。プレイヤーは食べ物や服をプレゼントしたり悩みを解決してあげたりしながら、住民たちの生活をサポートしていく。予想外の人間関係やドラマが生まれるのがシリーズの魅力で、友達や家族そっくりのMiiを作って遊ぶと、思わぬ展開が起きることもある作品だ。
●おすすめポイント
・Miiたちの生活を観察する独特のゲーム性
・恋愛や人間関係など予測不能な展開
・友達や家族を再現して遊べる
2026年はスローライフゲームの当たり年とも言えるほど、生活系タイトルが続々登場している。今回紹介した『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition』や『ぽこ あ ポケモン』、『トモダチコレクション わくわく生活』に加え、2026年3月4日には日本の田舎ならではの生活を体験できるスローライフゲーム『にほんの田舎ぐらし』も発売。さらに5月には、のんびりと癒やされるお片付け＆インテリアゲーム『夢物語の街』もNintendo Switch向けに発売予定となっている。本来はのんびり過ごすはずの“スローライフゲーム”だが、2026年はやりたい生活が多すぎて、むしろ忙しくなりそうだ。
2026年はスローライフゲームの当たり年とも言えるほど、生活系タイトルが続々登場している。今回紹介した『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition』や『ぽこ あ ポケモン』、『トモダチコレクション わくわく生活』に加え、2026年3月4日には日本の田舎ならではの生活を体験できるスローライフゲーム『にほんの田舎ぐらし』も発売。さらに5月には、のんびりと癒やされるお片付け＆インテリアゲーム『夢物語の街』もNintendo Switch向けに発売予定となっている。本来はのんびり過ごすはずの“スローライフゲーム”だが、2026年はやりたい生活が多すぎて、むしろ忙しくなりそうだ。