小2の運動会で母親から「お前が一番ブスでデブ」 暴言浴びて育った女性の体験
「ABEMA」は8日、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#6を放送。12回の整形を繰り返したヒトミさんに密着した企画を放送した。
【画像】暴言浴び続け…整形12回のギャルママモデル（別カット）
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」で、フォロワー5万人を抱えるインフルエンサーでモデルの“とみmama”ことヒトミさんに密着した。12回におよぶ整形を繰り返し、総額1000万円をかけたと語り、そのきっかけが「母親に『ブス』って言われて育った」ことだと打ち明けた。
とくに印象に残っている言葉として、小学2年生の運動会で母から「お前が一番ブスでデブだったよ」と暴言を浴びせられたことを告白。あまりに衝撃的なヒトミさんの体験に、スタジオMC陣も絶句する展開となった。
番組後半のスタジオトークでは、俳優・モデルで1児の母でもある新川優愛が登場。“驚きの節約＆子育て術”を明かした。自身がどんなママか問われた新川は、「あまりお金を使わない。子どもの服もすぐ汚れちゃうし、サイズアウトしちゃうので、ほぼ持っていない」と質素な子育て事情を告白。さらに、夫の育児参加について「子育ては旦那さんがメインという感じで、私が手伝っているくらい」と夫婦の役割分担を明かした。
また、夫の見た目について、夫本人いわく「エレキコミックのやついいちろう似」と明かす一幕も。家族の恒例行事についての話題では、「（子どもが）サツマイモが大好きで、知人の家に行った時に焼き芋を七輪で焼いてくれて、うれしそうに食べてました」とほっこりするエピソードも披露するなど、温かい家庭の様子をのぞかせた。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人が出演した。
【画像】暴言浴び続け…整形12回のギャルママモデル（別カット）
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」で、フォロワー5万人を抱えるインフルエンサーでモデルの“とみmama”ことヒトミさんに密着した。12回におよぶ整形を繰り返し、総額1000万円をかけたと語り、そのきっかけが「母親に『ブス』って言われて育った」ことだと打ち明けた。
番組後半のスタジオトークでは、俳優・モデルで1児の母でもある新川優愛が登場。“驚きの節約＆子育て術”を明かした。自身がどんなママか問われた新川は、「あまりお金を使わない。子どもの服もすぐ汚れちゃうし、サイズアウトしちゃうので、ほぼ持っていない」と質素な子育て事情を告白。さらに、夫の育児参加について「子育ては旦那さんがメインという感じで、私が手伝っているくらい」と夫婦の役割分担を明かした。
また、夫の見た目について、夫本人いわく「エレキコミックのやついいちろう似」と明かす一幕も。家族の恒例行事についての話題では、「（子どもが）サツマイモが大好きで、知人の家に行った時に焼き芋を七輪で焼いてくれて、うれしそうに食べてました」とほっこりするエピソードも披露するなど、温かい家庭の様子をのぞかせた。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人が出演した。