実はダメージ大か。プロレスラーとしても活躍中の2.5次元俳優・桜庭大翔が3月7日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演。ボクシング経験者のパンチを自ら食らい、やせ我慢する一幕があった。

【映像】強烈パンチにマッチョ俳優も涙目

番組中、共演の同じく2.5次元俳優・横田龍儀がボクシング経験者だという話題で盛り上がった。ボクシング歴は11年。プロを目指すも俳優の道に進んだそうで、華麗なシャドーボクシングを披露した。その流れで、MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「大翔は、ああいう機敏さは多分、ないよね？」と振ると、桜庭は「僕、でも機敏さは必要ないので」と即答。「シャドーくらいじゃ、僕はもう倒れないです」と豪語した。

これに藤森が「食らっても倒れなきゃいいんだ？確かに、パンチじゃゾウは倒せないからね」と納得する中、桜庭は「1回じゃあ、サンドバックだと思ってやってみてください」と要求。それに応えて横田が胸にパンチを入れると、顔をしかめながら「全然、痛くないです」と声を絞り出した。この反応には、一同が大ウケ。藤森が「大翔。今のは、バラエティの時間は、あれ痛がっていいのよ。あれだけ振ってたから」とツッコミを入れると、桜庭は涙目になりつつ、「汗かいてきた。素敵なパンチを…」と語った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）