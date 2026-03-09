タレントの上沼恵美子（70）が、9日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。言葉選びに困惑する場面があった。

同番組で、新大阪駅のホームで仕事相手に遭遇し、その妻を紹介された時のエピソードを披露した上沼。「奥さんがなんともお粗末な、あいさつができない」といい、「旦那さんは素敵やなと思ってたんやけど、奥さんを見て“こんなんを選んだんや”と思って」と振り返った。

これを受けて、同局・北村真平アナウンサーは、知人が結婚したなどで「どんな感じの人なん？」「2人で撮った写真ないの？」「見せて見せて」と、相手の顔写真を披露する流れになることに触れた。

その上で「“見せて”って言う以上、その後のリアクションまでちゃんとしろよ」と持論を展開したが、「優しそう〜」と言いがちとの意見に、上沼は「眉が上がってたら“優しそう”じゃないしね」と指摘した。

とはいえ「“丈夫そう”は一番失礼、これはアカンね」と笑いながら、「でも何でも当てはまる表現は何？」と問いかけた。「“丈夫そう”は絶対アカンやんか、難しいな〜」と思案した。

そして「“健康そう”もアカン」と吐露。「どない言うたらええんやろ？」と迷う様子に、「“お似合いですね”ですかね」という案も出たが、“百戦錬磨”の上沼をもってしても「アレは難しいな〜」と困惑しきりだった。