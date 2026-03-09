プロ野球・ソフトバンクや大リーグでも活躍したＢＣ栃木・川崎宗則氏が９日、ＴＢＳ系「ひるおび」に出演。８日のＷＢＣ日本−オーストラリア戦で吉田正尚選手が放った逆転弾について解説した。

膝元に来たボール球を捉えた一発だったが、「スライダーを狙うのが大好きで、打ちたい。普通の良い子はここは振っちゃいけない。振らない。ボール球。それでも吉田選手は狙ってる球。構わない、構わない！！」とスイングを再現。捕手のポジションにしゃがんで聞き入ったＭＣ・恵俊彰は、「スミマセン、解説にはなってないんですけど」と冷静にツッコミを入れて、スタジオには爆笑が起きた。

川崎氏が情熱的に訴えた直後に、０９年、１３年、１７年のＷＢＣ日本代表・内川聖一氏が、「インコースが何故難しいというと、バットの芯の位置がインコースに向かうためには腕をたたんで打たないといけない」とすかさず専門的にフォロー。バットを振ってインコースの裁き方も詳しく伝えると、共演陣も納得の様子で、恵は「言っときますけど、２人ともギャラは一緒」とオチをつけた。