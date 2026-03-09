俳優の永井大（47）が9日、公式サイトを更新。所属事務所ケイダッシュを退所したことを報告した。

永井は「私事ではございますが、このたび約24年にわたり所属しておりましたケイダッシュを退所いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、「四半世紀近くにわたり、事務所の皆様には公私ともにご指導とご支援を賜りました。未熟だった私に数多くの貴重な機会を与えてくださり、今日まで育てていただきましたこと、心より感謝申し上げます。また、長年にわたり支えてくださったスタッフ・関係者の皆様には、至らない点や多大なるご迷惑をおかけしたこともあったかと存じますが、これまで支えていただきましたことに改めて深く御礼申し上げます」と感謝をつづった。

続けて「今後は個人として新たな一歩を踏み出すこととなります。環境は変わりますが、これまで培ってきた経験を糧に、さらに精進を重ね、より一層様々な事にチャレンジし皆様に良いご報告ができるよう挑戦を続けてまいります」と説明。「今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、そしてご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

永井は2000年に特撮テレビドラマ「未来戦隊タイムレンジャー」の主人公、浅見竜也／タイムレッド役でデビュー。テレビ朝日系連続ドラマ「サラリーマン金太郎」の主人公・矢島金太郎役など、数多くのドラマや映画のほか、スポーツ系バラエティー番組などでも活躍する。プライベートでは14年に女優の中越典子と結婚。17年に男児、18年に女児が誕生した。