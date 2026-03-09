俳優佐藤健（36）が9日、都内で行われた「綾鷹 HITOIKI STUDIO」PRイベントにブランドアンバサダーとして登壇した。

自身がお茶で一息つきたいのは「作品中」とし、「良くも悪くも集中しすぎてしまうと体がもたないので、シーンの合間にほっと一息つきたい時に」と話した。

ラジオパーソナリティーを演じた新CMにちなみ、ステージ上にラジオブースを再現し、一般から募集した質問に回答する“お便り相談室”も行った。

「新しい環境での関係の築き方」に関する質問には「力を抜いて、自分のいいところが出るように」とアドバイス。「SNSとの付き合い方」では「スマホと向き合っているような感覚になってしまうと思うが、発信するのも利用するのも人なので、人間をちゃんと想像できることが大事」と話した。

ステージでは、お悩みアドバイス→お悩みが解決したかの判断→お悩みのまとめ→CMのせりふ「大丈夫。お茶しようか」を織り込んでの締め、という一連のトークの流れに大苦戦。涼しい表情で次々と高難度のムチャぶりを振る進行MCに対し、最後は思わず噴き出し「さっきからすごい難しいことを聞いてますよ？ 無自覚なのかもしれませんけど」とツッコミ。会場を爆笑させた。

MCから「大丈夫ですか？」と心配されると、「大丈夫ですよ。一緒に頑張りましょう」と笑いをかみ殺して応じた。お茶を飲むポーズをキメた直後、さらに「大丈夫ですか」と聞かれると、つい笑ってしまいむせる場面も。最後にまたもやイベントのまとめを求められ「自分のトーク力のなさを痛感しましたが、皆さんに笑ってもらってなんとかここまでできました」と笑顔で話していた。