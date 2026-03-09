女子日本代表がW杯予選開催地へ無事到着…リトアニアでの直前合宿には選外の梅沢、都野も帯同

3月9日、日本バスケットボール協会（JBA）は、同11日から開催される「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」へ向けて女子日本代表が無事に開催地のトルコ・イスタンブールに到着したことを公式Xで伝えた。

JBAは前日8日に今回の大会へ臨むメンバー12名を発表。惜しくも選外となったものの、梅沢カディシャ樹奈（ENEOSサンフラワーズ）と都野七海（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）は、直前に行われていたリトアニア遠征まで帯同していたという。合宿では、現地のチームとの試合なども行われた。

3月8日に誕生日を迎えた町田瑠唯を練習後に祝うなど、和気あいあいとした雰囲気も見られる女子日本代表。同11日のハンガリー代表戦を皮切りに、7日間で5連戦に臨む。

今回の予選では、4都市×6チーム総当たりのリーグ戦が行われ、各都市上位4チームが本戦へ出場。同組のオーストラリアは「FIBA女子アジアカップ2025」優勝により本戦出場が確定しており、5チームで3つの席を奪い合うかたちとなる。ワールドカップでは前回大会9位（2022年）に終わった女子日本代表がまずは本戦への出場権を獲得できるか、その戦いぶりに注目したい。

予選へ出場するメンバー12名、および、試合日程、放送・配信予定は以下の通り。

■W杯予選へ参加する女子日本代表メンバー12名



#2 今野紀花（SG／179センチ／25歳／デンソー アイリス）



#3 馬瓜ステファニー（SF／182センチ／27歳／CASADEMONT ZARAGOZA）



#8 髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソー アイリス）



#10 渡嘉敷来夢（C／193センチ／34歳／アイシン ウィングス）



#13 町田瑠唯（PG／162センチ／33歳／富士通 レッドウェーブ）



#14 朝比奈あずさ（PF／185センチ／22歳／筑波大学4年）



#23 山本麻衣（PG／163センチ／26歳／トヨタ自動車 アンテロープス）



#26 田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）



#31 平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車 アンテロープス）



#37 薮未奈海（SG／178センチ／21歳／デンソー アイリス）



#52 宮澤夕貴（PF／183センチ／32歳／富士通 レッドウェーブ）



#75 東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

■W杯予選放送・配信スケジュール



・3月11日（水） 日本 vs ハンガリー



地上波（フジテレビ）：25時45分～27時45分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）

・3月12日（木） 日本 vs オーストラリア



地上波（フジテレビ）：26時15分～28時15分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）

・3月14日（土） 日本 vs トルコ



CS（フジテレビNEXT）、FOD：26時20分～（LIVE）

・3月15日（日） 日本 vs カナダ



CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）

・3月17日（火） 日本 vs アルゼンチン



地上波（フジテレビ）：24時55分～26時55分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）

【動画】ベテランと若手の融合…女子日本代表の強化合宿に密着





