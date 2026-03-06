タイムトラベル×誘拐劇！ジェームズ・マースデン主演アクションコメディ、ディズニープラスで独占配信

ギャングのコンビであるマイクとニック、そして彼らが愛する女性アリスが、人生で最も危険かつ奇妙な夜を生き延びようとする姿を描くアクションコメディアクションコメディ映画『マイク＆ニック＆ニック＆アリス』がDisney＋（ディズニープラス）のスターにて独占配信されることが決定した。

自分を誘拐！？タイムトラベルが巻き起こす予測不能な一夜

ある夜、マイクはニックに言われ、とある一軒家を尋ね、その家主をクロロホルムで眠らせるという指示を実行しようとする。ところがドアをノックして出てきたのは、当のニック本人。マイクは訳も分からず、言われた通り、目の前のニックを眠らせようとするが、事情を知らないニックは全力で抵抗する。なんとかニックを誘拐するも、指示をしてきたニックは、自分はある目的のためタイムマシンで未来から来たと言い放ち、そんな荒唐無稽な話にマイクもアリスも半信半疑。しかし、未来のニックが言うには、相棒のマイクが死んでしまう未来を変えるために、ある男の存在が邪魔になっている。その“ある男”こそ、現在のニックだったのだ…

豪華キャストが集結！ カオスな予告映像とビジュアルも解禁

配信決定に合わせて解禁された予告映像では、マイク、ニック、未来のニック、そしてアリスが入り乱れ、混乱とアクションが加速していく様子が映し出されている。あわせて公開されたキービジュアルには、三人（と1人？）がニックを誘拐しようとする、文字通り「ナンデモあり」な一夜の狂乱が凝縮された。

本作を彩るキャスト陣も実に豪華だ。マイク役を務めるのは、旧『X-MEN』シリーズや『魔法にかけられて』で知られ、近年も『パラダイス』での大統領役が記憶に新しいジェームズ・マースデン。ニック役には、『ドッジボール』などのコメディから『ハクソー・リッジ』のシリアスな演技まで幅広くこなす実力派ヴィンス・ヴォーンが扮し、一人二役ともいえる難役に挑む。

そして、二人が愛する女性アリス役には、『ベイビー・ドライバー』や『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』、『ゴジラvsコング』で圧倒的な存在感を放ってきたメキシコ出身の歌姫、エイサ・ゴンザレスがキャスティングされた。

相棒を救うために自分を消す――そんな荒唐無稽なミッションの果てに、彼らは無事朝を迎えることができるのか。20世紀スタジオらしいエッジの効いたエンターテインメントに期待が高まる。

『マイク＆ニック＆ニック＆アリス』は3月27日（金）よりDisney+（ディズニープラス）のスターで独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

