TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のBEOMGYU（ボムギュ）が、IZ*ONEの元メンバーで現在ソロで活躍するYENA（イェナ）とのコラボダンスを披露。そのかわいらしさでファンを魅了している。

■TXTボムギュがかわいさに“全力投球”！イェナとのコラボダンスが話題

ふたりが踊るのは、イェナが3月11日にリリースする5thミニアルバム『LOVE CATCHER』のタイトル曲「CATCH CATCH」。

ふたりは並んだ後ろ姿で登場。ボムギュは白シャツに赤のチェックネクタイ、イェナはタイトな白のカットソーにデニムを合わせた爽やかなリンクコーデに身を包み、息の合った雰囲気を漂わせる。

腰に片手を当てて振り返ると、キュートなボーカルと中毒性のある軽やかなエレクトロポップサウンドに合わせ、人差し指を唇に当てる仕草や、腰を左右に揺らすコケティッシュな振り付けを“全力”で踊るボムギュ。時に歌を口ずさみながら楽曲の世界観にどっぷりと没入し、笑顔でキュートな魅力を放つ。

最後は頬を膨らませた“ぶりっこ”感のある表情で、イェナとともにかわいらしく手を振った。

SNSでは「神コラボが展開されている」「かわいいいいい」「かわいいにも程がある」「美少女が2人…」「普段の動きと通づるものがある（笑）」「ヨジャドル（女性アイドル）がふたりいるな？」「こういうダンス全力で踊ってくれるとこ大好き」「可愛いのにちゃんと身長高いのが最高」と絶賛のコメントが相次いでいる。

