蔵王産業 <9986> [東証Ｓ] が3月9日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の100円→105円(前期は100円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年４月をもちまして創立70周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、お客様、お取引様など多くの方々の温かいご支援の賜物によるものと心より感謝申し上げます。 つきましては、株主の皆様への感謝の意を表するため、2026年３月期の期末配当予想について、１株当たり５円の記念配当を実施することといたしました。 この結果、2026年３月期の１株当たりの配当金は、普通配当の50円と合わせて、１株当たり55円（普通配当50円、記念配当５円）に修正いたします。 なお、当社の配当方針は株主に長期的に当社の株式を保有していただくため、当社の事業展開や財務状況のほか会計基準の変更等特殊要因による業績変動等を総合的に勘案し、１株当たり100円の安定的な配当を70周年までとしておりましたが、引き続き当方針を75周年まで継続的に取り行う予定であります。

