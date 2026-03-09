9日15時現在の日経平均株価は前週末比2906.47円（-5.23％）安の5万2714.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は141、値下がりは1429、変わらずは20と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は740.71円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が308.85円、東エレク <8035>が271.75円、ファストリ <9983>が162.85円、フジクラ <5803>が90.08円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を7.02円押し上げている。次いでローム <6963>が6.92円、セコム <9735>が3.68円、ＺＯＺＯ <3092>が2.21円、ＯＬＣ <4661>が1.27円と続く。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、機械、電気機器、化学、証券・商品と並ぶ。



