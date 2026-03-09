新潟市に県内初となる不整脈専門の病院が開院します。



新潟市東区松崎に開院する「東京ハートリズムクリニック新潟」最新の医療機器を揃え3人の専門医が常駐し外来診療の他入院や手術にも対応します。

新潟県は循環器系の専門医の数が人口10万人あたり6．7人と全国で最も少なく課題となっています。



◆東京ハートリズムクリニック新潟桑原大志理事長

「敷居をとにかく低くする。誰でも来られる。地域に根差して社会医療、地域医療に貢献して皆様と仲良く楽しくここで診療を続けていきたい」



東京ハートリズムクリニック新潟は4月1日に開業します。