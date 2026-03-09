お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が、8日放送のBS朝日「ハチミツ二郎が行く！！電動車椅子さんぽ supported by 有吉クイズ」（後6・00）にゲスト出演し、恩人との別れを決断した俊寛について語った。

昨年、左膝下を切断する手術を受け、義足生活を送る「東京ダイナマイト」ハチミツ二郎とともに、電動車いすに乗って街を探索する番組。伊達は二郎を支える「二郎会」の発起人で、若手時代から苦労をともにしてきた間柄でもある。年齢は同じだが、伊達にとっては「芸歴的にも大先輩」だという。

サンドは07年にM−1を制した。元々はコント師だったが、二郎の助言からコントのネタを漫才に変換するようになった。いわば二郎は恩人でもあった。

敗者復活戦から勝ち上がっての優勝。売れない芸人から、一夜にしてお笑い界のスターになった。二郎は「毎日のように遊んでいたのに、行ってこいって背中を押してから、もう遊べなくなっちゃった」と、寂しさを口にした。

順風満帆なサンドとは対照的に、二郎の体は病にむしばまれていった。伊達は「そんな数年が続いた後、二郎さんが体調を崩して」と回顧した。二郎は18年には急性心不全と呼吸不全で入院。20年には新型コロナウイルスに感染し、8日間も意識が戻らない状態に陥った。文字通り、生死の淵をさまよった。

それだけに、伊達は「正直な話、何回か覚悟しましたね。2回ぐらいありましたね。もしかしたら、二郎さんいなくなっちゃうのかな？とか」と率直な思いを打ち明けた。

「相方の松田（大輔）さんに連絡して、“二郎さん、体調どうですか？”とか。東京ダイナマイトのマネージャーさんと何回も電話したりとか。“まだ意識回復しません”とか。あの時はずっと気が気じゃなかったですね」

足を失いながらも、今は体調も安定した二郎に、伊達は「今こうやって本当に…ここ数年で一番、顔色いいですよね」「元気すぎますよ」と、安堵の言葉を掛けた。