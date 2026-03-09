こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。

現在、MagSafeで吸着し好きな角度に調整できる、スタンド型ワイヤレス充電器、UGREEN（ユーグリーン）の「ワイヤレス充電器 3-in-1 Magsafe対応」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN MagFlow Qi2 ワイヤレス充電器 Magsafe 充電スタンド USB-Cポート拡張 3台同時 合計25W出力 置くだけ充電 マグセーフ 無線 角度調整可能 iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ、Mini/Pro/Pro Max AirPods Pro/3/2/1など適用 3,493円 （30%オフ） Amazonで見る PR PR

最大15WのMagSafe充電。iPhoneを約60分で68％まで回復できるUGREENの3in1充電スタンドが30％オフで過去最安！

デスク周りの充電環境をすっきりまとめたいなら、UGREEN（ユーグリーン）の「ワイヤレス充電器 3-in-1 Magsafe対応」が便利。

最大15WのMagSafe充電に対応し、iPhoneとAirPodsを同時充電可能なモデルが、30％オフで過去最安になっています。

本製品は、最大15W出力のワイヤレス充電に対応した充電スタンド。MagSafe対応のiPhoneをマグネットで固定しながら充電できるので、置くだけで充電がスタートします。

対応機種はQi2対応のiPhone 16〜iPhone 12シリーズ。最大出力時には、iPhone 16を0％から約68％まで約60分で充電できます。

iPhoneとAirPodsを同時充電できる3in1設計

この充電器はiPhone（最大15W）とAirPods（最大5W）を同時にワイヤレス充電できる設計。複数のケーブルを用意する必要がなく、デスク周りの配線をすっきり整理できます。

充電スペースがまとまっているため、帰宅後にデバイスを置くだけでまとめて充電できるのもメリット。普段使いのガジェットをスマートに管理できます。

最大15WのMagSafe充電でiPhoneを約60分で68％まで充電でき、AirPodsと同時充電も可能なUGREENの「ワイヤレス充電器 3-in-1 Magsafe対応」は、デスク周りの充電環境をすっきりまとめられるアイテム。

30％オフで過去最安の今が狙い目です。

UGREEN MagFlow Qi2 ワイヤレス充電器 Magsafe 充電スタンド USB-Cポート拡張 3台同時 合計25W出力 置くだけ充電 マグセーフ 無線 角度調整可能 iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ、Mini/Pro/Pro Max AirPods Pro/3/2/1など適用 3,493円 （30%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年3月9日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon新生活セール｣