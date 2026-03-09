3月8日に放送された『アッコにおまかせ!』（TBS系）で、和田アキ子が番組の準レギュラーを務めるお笑いコンビ・さや香の名前を答えられないというハプニングが飛び出した。

「この日の放送ではワールド・ベースボール・クラシックの大特集のほか、特別企画として『街行く人から“ガチ質問”』として、一般視聴者の質問VTRに和田さんがリアルタイムで答えるコーナーが放送されました。さらにスタジオの準レギュラー陣から和田さんへの質問も向けられ、さや香のツッコミの新山さんが『ぼくたちの個人名ってわかりますか?』、ボケの石井さんが『僕ら、なんだかんだいっぱい出させてもらってます』と問いかけるも、どちらも答えられませんでした」（スポーツ紙記者）

和田は、さや香のコンビ名は把握しているものの、個人の顔と名前は一致していなかったようだ。和田は、新山には「（名前に）『あ』がつく?」と問いかけたほか、石井には「ヒントだけちょうだい」と丸投げ状態だった。

出演者の個人名がわからない、という事態ながら、Xでは和田に同情を寄せる声も聞かれた。

《準レギュラーの名前覚えていない和田アキ子w。…尤も、私も知らないけど。なんなら「さや香」も分からんかも》

《コンビ名を「ますだおかだ」みたいに名前にしないと、永久に覚えられないよ》

《今日のヒット賞は、「アッコにおまかせ!」の「準レギュラーからガチ質問」で、さや香・新山に「僕たちの個人名はわかりますか?」と訊かれ、新山を「アダチ」、石井を「イオカ」と呼んだ、和田アキ子に決定》

和田が、番組出演者の名前を覚えていないケースは今回が初めてではない、と語るのは放送作家だ。

「和田さんは2025年9月21日の放送でも、準レギュラーとして出演している、インフルエンサーでタレントのなえなのさんを『あのちゃん』と呼び間違えていました。和田さんもすぐ間違いに気づき、謝罪していました。なえなのさんとあのさんは年齢やキャラクターがかぶっているので、70代の和田さんに同情的な声が聞かれました。今回は、さや香さんのそれぞれの名前が『アダチ』と『イオカ』となり、笑いが生まれていました」

もうすぐ40年の歴史に幕を下ろすこの番組。最終回でも言い間違い、なんてことがないとよいのだが……。