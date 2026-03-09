Photo: 舟津カナ

ROOMIE 2026年1月29日掲載の記事より転載

フリース生地のアウター、温かいものがたくさんありますよね。ただ、カジュアルなデザインのものも多く、シーンによっては合わないことも……。

仕事場でも浮かないフリース生地

mont-bell 「クリマプラス ニットカーディガン」

最近買ったモンベルの「クリマプラス ニットカーディガン」は、フリース素材をセーターのように編み上げた生地で、見た目はいい意味でフリースっぽくない1着。

フロントはスナップボタンになっているので、簡単に着脱できる点も◎。

ズボンでもスカートでも合わせやすく、アウトドアスタイルでもビジネススタイルでもマッチします。

両腰にはポケットがあり、デザイン的にもアクセントになっています。

アウトドアブランドの良さは健在

フリースっぽくないデザインですが、適度のストレッチがあり動きやすい！

そして、裏地はモフモフして着心地・肌触りともに抜群ですが、288gと超軽量で持ち運びが楽ちん。

着用していて重さを感じないところも魅力です。また、シワになりにくく、速乾性も高く手入れも簡単。

保温性も高く、ヒートテックにコレを着ればもうアウターが要らないぐらい温かい！

ただし、フリース素材の“あるある”ですが、ホコリやペット毛などが付きやすいです。我が家は猫がおり、猫の毛が付きやすいんですよね。

ですので、この服を着ているときは猫を抱かないように気を付けています。

ミドルレイヤーとしてアウターとしても◎

気温が低い日はミドルレイヤーとして使用でき、これからの季節はカーディガンとして軽めのアウターとしても使用可能。開けて中を見せるコーディネートもできます。

気温が10度以下の日でもダウンのアウターを着るとモコモコになりやすいため、私はこのフリースカーディガンにダウンのベストを着て出かけていますが、それだけでも温かいです。

今から気温が和らぐ春先は、カーディガンとしてかなり活躍しそうです。

ブラック、ダークブラウン、ネイビー、アイボリーと色の展開も豊富。

ジャストサイズで着ることもできますが、カーディガンとして主に使用する場合、ワンサイズ大きめを購入するとよいかもしれません。

このフリースカーディガンはミドルウェアにもアウターにもなり、秋、冬、春と3シーズン使用可能。コーディネートもしやすいので、今季一番愛用しているウェアです。

