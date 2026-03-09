モンベルの「ニットカーディガン」。気づけば冬はこればかり着ている…
フリース生地のアウター、温かいものがたくさんありますよね。ただ、カジュアルなデザインのものも多く、シーンによっては合わないことも……。
仕事場でも浮かないフリース生地
最近買ったモンベルの「クリマプラス ニットカーディガン」は、フリース素材をセーターのように編み上げた生地で、見た目はいい意味でフリースっぽくない1着。
フロントはスナップボタンになっているので、簡単に着脱できる点も◎。
ズボンでもスカートでも合わせやすく、アウトドアスタイルでもビジネススタイルでもマッチします。
両腰にはポケットがあり、デザイン的にもアクセントになっています。
アウトドアブランドの良さは健在
フリースっぽくないデザインですが、適度のストレッチがあり動きやすい！
そして、裏地はモフモフして着心地・肌触りともに抜群ですが、288gと超軽量で持ち運びが楽ちん。
着用していて重さを感じないところも魅力です。また、シワになりにくく、速乾性も高く手入れも簡単。
保温性も高く、ヒートテックにコレを着ればもうアウターが要らないぐらい温かい！
ただし、フリース素材の“あるある”ですが、ホコリやペット毛などが付きやすいです。我が家は猫がおり、猫の毛が付きやすいんですよね。
ですので、この服を着ているときは猫を抱かないように気を付けています。
ミドルレイヤーとしてアウターとしても◎
気温が低い日はミドルレイヤーとして使用でき、これからの季節はカーディガンとして軽めのアウターとしても使用可能。開けて中を見せるコーディネートもできます。
気温が10度以下の日でもダウンのアウターを着るとモコモコになりやすいため、私はこのフリースカーディガンにダウンのベストを着て出かけていますが、それだけでも温かいです。
今から気温が和らぐ春先は、カーディガンとしてかなり活躍しそうです。
ブラック、ダークブラウン、ネイビー、アイボリーと色の展開も豊富。
ジャストサイズで着ることもできますが、カーディガンとして主に使用する場合、ワンサイズ大きめを購入するとよいかもしれません。
このフリースカーディガンはミドルウェアにもアウターにもなり、秋、冬、春と3シーズン使用可能。コーディネートもしやすいので、今季一番愛用しているウェアです。
Photo: 舟津カナ