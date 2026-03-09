大谷のフリー打撃に感激…SNSで明かした観戦の舞台裏

野球日本代表「侍ジャパン」としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している大谷翔平投手（ドジャース）の打撃練習を間近で見学する世界的スターが話題となっている。大谷の力強い打球にフォロワー1150万人の“超大物”が大興奮。その様子がSNSで公開され、注目を集めている。

世界的な音楽プロデューサーでDJのスティーブ・アオキ氏が8日、自身のインスタグラムを更新。WBCの1次ラウンドC組が行われている東京ドームで、大谷の打撃練習に見入る動画を公開した。試合前、グラウンドで大谷がフリー打撃を行う姿を目をすると、「GOAT（史上最高）が僅か10フィート（約3メートル）のところにいるよ。クレイジーだね。これはクレイジーだよ」と目を丸くして感嘆の声を漏らした。

凄まじい打球音を響かせる大谷のバッティングに「信じられない……」と圧倒された様子のアオキ氏。「キャッチしたいね」と発言するなど、大谷の姿に魅了されていた。大谷が近くを通るシーンでは「目の前にいる。気が付くかな？」とドキドキしながら見つめる様子も。「彼は気がつかなかったけど、なんという体験なんだ！」と綴り、現地で抱いた興奮を表現した。

インスタグラムのフォロワー数は、大谷（1056万人）を超える1150万人。世界中を熱狂させる超大物DJだが、大谷が放つオーラの前では、1人の“野球少年”に戻ってしまったようだ。（Full-Count編集部）