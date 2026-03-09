インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの団体戦と個人戦女子で2冠を達成した20歳のアリサ・リウ（米国）が、SNSにオフショットを公開。写真には日本の逸品も収められ、海外ファンの目を奪った。

8日（日本時間9日）にインスタグラムを更新。1枚目には「これよ、私が言いたかったのはこれなのよ！（That’s What I’m Fucking Talking About）」の文字が書かれたTシャツの背後に顔を覗かせる写真。カメラに向かってピースサインを決めた。

その他、続々とオフショットが添えられた中で、5枚目に映っていたのは日本のお菓子で世界的にも人気な「ポッキー」の箱。チョコミントや抹茶など5種類あり、この1枚が海外ファンの視線を奪った。

「ポッキーが山盛りだああああ!!!」

「チョコミントのポッキーだ」

「お願い、ポッキー少し分けて」

「んん〜〜〜ポッキー」

「彼女のポッキーのセレクション、本当に羨ましい」

「その抹茶のポッキーがマジで最高」

「ポッキーが優勝」

「ポッキーを手に入れたのは、自慢する価値があるよ」

「ちなみに、今日本にいるよ」

「待って、全部ほんと可愛い」

「大きくなったらアリサ・リウになりたい」

リウは20歳で迎えたミラノ五輪でショートプログラム3位からフリーの逆転で金メダルを獲得。一方、25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場する。8日（同9日）に更新されたインスタグラムのストーリー投稿の文面には「また来シーズン会いましょう!!」と綴り、現役続行の意思を示している。



（THE ANSWER編集部）