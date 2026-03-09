【しまむらのボーダー】が可愛い！ ガバッと着て即おしゃれ♡「優秀トップス」

寒さが緩み、装いが軽やかになるこれからの季節、コーデの主役になる「柄物アイテム」の出番が多くなりそう。そこで編集部がおすすめしたいのは【しまむら】から登場している「ボーダー柄トップス」。スポーティな配色や、旬のポロ衿デザインなど旬の要素が魅力のアイテムです。ガバッと着るだけでコーデが決まる「優秀トップス」を、さっそくチェック！

一枚でもレイヤードでも使える優秀トップス

【しまむら】「SHキモウホソBDIT」\1,089（税込）

薄手のフリース生地を使った、冬から春にかけての着こなしにぴったりなボーダートップス。ゆるシルエットで体のラインを拾いにくく、リラックス感たっぷりに着こなせそうです。襟元と袖口の配色リブがさりげないアクセントになり、レイヤードのインナーとしてチラ見せするのもおしゃれかも。落ち着いたトーンの配色なので、大人のカジュアルコーデにもマッチ。

優しい配色でコーデ映えする襟付きトップス

【しまむら】「BSラガーボーダーPO」\1,969（税込）

トレンド感のある襟付きデザインが目を引くポロセーター。襟付きデザインなのでカジュアルなボーダー柄でも上品さをキープしやすく、大人のきれいめカジュアルコーデで活躍しそう。春コーデにはライトトーンのボトムスを合わせて、爽やかに仕上げてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M