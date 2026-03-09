柔道男子６０キロ級で２０２１年東京五輪金メダリストの高藤直寿が９日、所属先のパーク２４本社（東京・品川区）で会見し、「柔道選手として一区切りをつけたことをご報告します」と現役引退を表明した。黒のスーツにえんじ色のネクタイを締め、すがすがしい顔つき。パーク２４柔道部の吉田秀彦総監督、海老沼聖同男子監督も同席した。

６歳で柔道を始め、東海大相模高３年の２０１１年に世界ジュニア選手権で優勝した。東海大に進み、卒業後の１６年からパーク２４に所属。同年夏のリオデジャネイロ五輪では銅メダルを獲得。２１年東京五輪では自国開催の大きな重圧の中、優勝を公言しながら、一瞬の隙を突かれて３位に終わったリオ五輪の悔しさをぶつけ、同大会の日本選手団最初の金メダルに輝き、勢いをもたらした。

今後はパーク２４の男子コーチと、女子のアドバイザーを務める。

◆高藤 直寿（たかとう・なおひさ）１９９３年５月３０日、栃木・下野市生まれ。３２歳。６歳で野木町柔道クラブで柔道を始める。神奈川・東海大相模高３年の２０１１年に世界ジュニア選手権優勝。６歳で始め、小中高と世代の全国大会を制覇。東海大相模高３年の１１年に世界ジュニアＶ。東海大を卒業後の１６年からパーク２４所属。同年リオ五輪銅メダル。世界選手権は１３、１７、１８年に金、１４年は銅。２１年東京五輪金。得意は小内刈り。１６０センチ。血液型ＡＢ。